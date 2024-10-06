Demet Evgar'dan Sağlık Bakanlığı'na Tepki! 'Kalbim Sıkışarak İzledim, Bu Bir Korku Filmi'

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı kamu spotuna tepki yağmaya devam ediyor. Sağlık sorunları, doktor yönlendirmesi veya anne adaylarının duyduğu korku nedeniyle son dönemde artış gösteren sezaryen doğumlara karşı bir duruşla "Olması gereken normal doğumdur" mesajı veren video, sezaryen doğum yapan kadınları aşağılar nitelikte olduğu iddiasıyla eleştiriliyor.

"Bahar" dizisiyle kariyerinde altın çağı yaşayan ünlü oyuncu Demet Evgar da sosyal medya hesabından bu kamu spotuna tepkisini dile getirdi. Söz konusu videonun kadınların endişelerini yatıştırmak yerine tüm sorumluluğu kadına yüklediğini vurguladı.

'KORKUYU KÖRÜKLEYEN BİR FİLM'

Evgar, paylaşımında düşüncelerini şöyle açıkladı:

"Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur? Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

'DAHA FAZLA KADINI YARALAMADAN KALDIRIN'

Özetle: 'BU DA KADININ SUÇU, BU DA KADININ HATASI, BU DA KADININ YANLIŞ SEÇİMİ' şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette 'vajinal doğum' yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada 'normal - anormal doğum' değil; tıbbi adı 'vajinal doğum'dur.) Bu yazıyı, 'vajinal doğumu' destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir."

Kaynak: Gerçek Gündem