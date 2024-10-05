Katledilen Kadınların Çığlığı Taksim’de! Polisten Yürüyüşe Bariyer

İstanbul Taksim'de, dün canice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için kadınlar Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya geldi. Şişhane Meydanı'na yürümek isteyen kadınların önü polis barikatları ile kesilirken, 'dağılın' çağrısı yapıldı.

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İstanbul'da Taksim Tünel Meydanı’nda 'Kadınlar Birlikte Güçlü' platformun çağrısıyla kadınlar son günlerde artan taciz, şiddet, darp ve kadın cinayetlerine karşı bir araya geldi.

Eylemde “Artık yeter” mesajı verilirken, polis, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi’ne çıkan yolları kapatmaya başladı.

Şişhane Meydanı'na yürümek isteyen kadınların önü polis barikatları ile kesilirken polis dağılın çağrısı yaptı.

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