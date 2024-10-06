Ailesini Kaybeden Depremzede Kadına Akılalmaz Kötülük! Hileyle İkinci El Protez Bacak Sattılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin en büyük yıkımı yarattığı Hatay'da, 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. İskenderun ilçesinde depremi yaşayan insanlardan olan Senem Ece Mazı; 41 yaşındaki eşi Doğan Mazı'yı, 5 yaşındaki kızı Derin Mazı'yı ve 72 yaşındaki kayınvalidesi Naz Mazı'yı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampüte edildi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi.

Tedavisi sonrası iyileşen kadının ampüte edilen bacağının yerine de hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL'ye protez bacak takıldı. Hastanede tanıştığı ve kendilerini medikal şirketi personeli olarak tanıtan şahıslardan 650 bin TL bedelle aldığı protez bacakla ilgili gerçeğiyse protezin zarar görmesi ve tamire göndermek istemesiyle öğrendi. Deprem sonrası sağ kolu ampüte olan kızıyla yaşam mücadelesi veren Mazı, protezin kendisine ikinci el olarak sıfır fiyatına satıldığını medikal şirketi yetkililerinden öğrendiğini söyleyerek yapılan haksızlığı ispat için mücadele vereceğini vurguladı.

'NEDEN GARANTİSİ YOK DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Mazı, yaşadıklarını anlatırken, “6 Şubat depreminde 7 saat sonra enkazdan çıkarıldım. Enkazdan çıktığımda ayağımı orada kaybettim ve kolumda iki parça çıkmıştı. İleriki zamanda çok uzun bir hastane sürecim oldu. Depreme eşimi, 5 yaşındaki kızımı ve evimde misafir olan kayınvalidemi kaybettim. Bu protezi aldığım insanlarla hastanede karşılaştık. Bana yardımcı olacaklarını düşünüyordum ve o zamanda fiyat araştırması yapıyorduk. En uygun fiyatı veren yer burasıydı. Biz o yüzden buraya başvuru yaptık ve konuştuk. Protez takılıyken düştüm ve bu yüzden bozuldu. Bozulduğundan dolayı aldığım yeri aradım ama ulaşamadım. Ben de bir yıl bile kullanmadığım protezin neden garantisi yok diye araştırmaya başlarken ikinci el olduğunu öğrendim” diye konuştu.

'90 BİN LİRALIK PROTEZİ 650 BİNE SATTILAR'

Piyasa değeri yaklaşık 90 bin TL olan protezin kendisine sıfır fiyatına 650 bin TL'ye satıldığını iddia eden Mazı, “Bağışçımı öncesinde aradım ve garantisi olmadığını söyledi bana. Nedenini araştırdığımda bana, ‘Düştüğünüz için garanti kapsamına girmez' dediler. Onlar bana sonra da, ‘2015 yılında bu protezin bir kişi tarafından kullanılmış ve kullanıldığından dolayı bu protezin garantisi bitmiş' dendi. Ayrıca 2015 yılında da üretimden kaldırıldığı için bu kadar zorluk çekiyorsunuz' dediler bana. Bana 80-90 bin TL'ye aldığı bir protezi 650 bin liraya satmış oldu. İmza atamadığım için hiçbir şeyi ispatlayamayacağımı düşündükleri için onlar da buna güveniyorlar sanırım ama bağışçımın gönderdiği parada; adımın, soyadımın ve protez paramın olduğu görünüyor. Ben de buradan yola çıkarak bir şekilde bir şeyleri başarabilmeye çalışıyorum. Çünkü benim kızımın da kolu ampüte olduğu için ilerleyen zamanlarda kızım için de böyle protezler almak zorunda kalacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA