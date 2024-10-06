IŞİD Bombacısı İstanbul'da Yakalandı

IŞİD bombacısı olduğu belirlenen R. H. isimli şahıs polis ekiplerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. R. H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve İstanbul'da çalışma yürüttüğü değerlendirilen kişileri yakalamak için harekete geçti.

Operasyonda çatışma bölgelerinde IŞİD örgütü içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı belirlenen R.H. (34) yakalandı.

IŞİD Bombacısı İstanbul'da Yakalandı - Resim : 1

R.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IŞİD Bombacısı İstanbul'da Yakalandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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