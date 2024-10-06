Çeteler Yine Meydanda... İki Gece Peş Peşe Kurşun Yağdırdılar!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde sokakları ele geçiren çeteler, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit ediyor. Onlarca suç kaydı olan pek çok şahsın karıştığı saldırı olayları gündemden düşmezken, son olarak İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen olay, çetelerin yeniden sahneye çıktığı endişesini artırdı.

Nişantaşı'nda Vali Konağı Caddesi'ndeki bir restorana saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz motosikletli iki kişi kurşun yağdırdı. Daha sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Aynı restorana bir önceki gece de kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir saldırı daha olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoran önünde çalışma yaptı. Ölü ve yaralının olmadığı iki olay da da kurşunlar mekanın dış cephesine isabet etti.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA