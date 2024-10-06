Çeteler Yine Meydanda... İki Gece Peş Peşe Kurşun Yağdırdılar!

Dün gece Nişantaşı’ndaki bir restorana, kimliği belirsiz iki motosikletli kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, aynı restorana bir önceki gece de aynı şekilde bir saldırı olduğu öğrenildi. Olayda yine çetelerin devrede olması ihtimali tartışılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Çeteler Yine Meydanda... İki Gece Peş Peşe Kurşun Yağdırdılar!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde sokakları ele geçiren çeteler, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit ediyor. Onlarca suç kaydı olan pek çok şahsın karıştığı saldırı olayları gündemden düşmezken, son olarak İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen olay, çetelerin yeniden sahneye çıktığı endişesini artırdı.

Nişantaşı'nda Vali Konağı Caddesi'ndeki bir restorana saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz motosikletli iki kişi kurşun yağdırdı. Daha sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Aynı restorana bir önceki gece de kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir saldırı daha olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoran önünde çalışma yaptı. Ölü ve yaralının olmadığı iki olay da da kurşunlar mekanın dış cephesine isabet etti.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Kavgada Çevredekiler YaralandıSilahlı Kavgada Çevredekiler YaralandıGüncel
Kocaeli'de Eğlence Mekanına SaldırıKocaeli'de Eğlence Mekanına SaldırıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Silah Saldırı
Son Güncelleme:
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
İstanbullular Bu Saatlere Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yol Çöktü, Su Boru Hattı Patladı, Bir Bina Tahliye Edildi İstanbul'un Göbeğinde Faciaya Ramak Kala!