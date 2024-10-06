Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yol Çöktü, Su Boru Hattı Patladı, Bir Bina Tahliye Edildi

Üsküdar'da bir inşaat temel kazısının bitişiğindeki yolda meydana gelen çökme, çevrede paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, su boru hattının patlamasıyla 3 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Son Güncelleme:
Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yol Çöktü, Su Boru Hattı Patladı, Bir Bina Tahliye Edildi

Olay, gece saatlerinde Üsküdar'da Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki yolda çökme meydana geldi. Bu sırada ana su boru hattı patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler çevrede tedbir alırken, sokağa akan su İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Ayrıca yolun kenarında bulunan 3 katlı bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Sokak zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
'Gürültü Yapıyorsunuz' Dedi, Ateş Açtı! 1 Ölü 'Gürültü Yapıyorsunuz' Dedi, Ateş Açtı!
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı Bursa'da Fabrika Yangını