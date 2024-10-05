Silahlı Kavgada Çevredekiler Yaralandı

Harbiye'deki silahlı kavgada çevredeki 4 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Silahlı Kavgada Çevredekiler Yaralandı

Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. Aralarında anlaşmazlık olan iki kişiden biri tartışma sırasında silahla ateş açtı, husumetlisiyle birlikte çevredeki 4 kişiyi yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık bulunaniki şahıs, Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaştı. Tartışmaya başlayan şahıslardan biri silahıyla ateş açtı. Olayda şahsın husumetlisinin yanı sıra çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Saldırgan da olay yerine gelen polislerce bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Kazaya Karıştılar Araçlarından İnince Hayatlarını Kaybettiler Kazaya Karıştılar Araçlarından İnince Hayatlarını Kaybettiler
Ticari Araç ile Motor Çarpıştı 2 Kişi Yaralı Ticari Araç ile Motor Çarpıştı 2 Kişi Yaralı
Kimyasal Koku Ekipleri Alarma Geçirdi Kimyasal Koku Ekipleri Alarma Geçirdi
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Altın Portakal'da Farah Zeynep Abdullah Ödülünü Kadınlara Adadı; Konuşması Büyük Alkış Topladı Altın Portakal'da Farah Zeynep Abdullah Ödülünü Kadınlara Adadı