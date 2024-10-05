Kazaya Karıştılar Araçlarından İnince Hayatlarını Kaybettiler

İzmir'de hasarlı kazaya karışan araçlarından inen sürücülere otomobil çarptı: 2 ölü

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Kazaya Karıştılar Araçlarından İnince Hayatlarını Kaybettiler

İzmir'in Torbalı ilçesinde çarpışan kamyonet ve ambulanstan araçlarına bakmak için inen sürücüler, bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

Mustafa Navruz idaresindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Yeşilköy mevkisinde Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı.

Araçlarından inen Talaş ve Navruz'a K.B. yönetimindeki 35 AE 1971 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Talaş ve Navruz, ambulansla kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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