Kocaeli'de Eğlence Mekanına Saldırı

Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Eğlence Mekanına Saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda iş yeri çalışanı 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ankara'da Metrolar Arıza Sebebiyle Durdu Ankara'da Metrolar Arıza Sebebiyle Durdu
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Kahramanmaraş'ta Bir Kadın Pompalı Tüfekle Hastaneyi Bastı; Sağlık Çalışanlarını Rehin Aldı Bir Kadın Pompalı Tüfekle Hastaneyi Bastı
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi