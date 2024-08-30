Türkiye'yi Kana Bulayacaklardı! IŞİD Bombacısı İstanbul'da...

Bağcılar'da eylem hazırlığındaki bir IŞİD üyesi yakalandı. Suriye'de eğitim alan ve Türkiye'ye yasadışı yollardan gelerek İstanbul'da bombalı eylem hazırlığı yapan IŞİD'linin yatağının altında da kılıç bulundu.

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Türkiye'yi Kana Bulayacaklardı! IŞİD Bombacısı İstanbul'da...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in İstanbul’da eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

SURİYE'DE EĞİTİM ALDI

Ekipler bunun üzerine örgütün İstanbul’daki bağlantılarını takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Suriye’de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü IŞİD’ın sözde üst düzey sorumlularından gelen saldırı talimatı üzerine kaçak yollarla ülkemize gelen IŞİD’lı terörist Cemal A.Y.’nin izine rastlandı.

BOMBALI SALDIRI YAPACAKTI

Ekipler şüpheliyi olası bir saldırıdan önce yakalamak için çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin çalışmalarının ardından şüphelinin Bağcılar’da terör örgütü IŞİD tarafından yerleştirildiği ve saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

KILIÇ BULUNDU

Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. Yatağın altında da bir kılıç ele geçirildi.

TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. "Terör Örgütü’ne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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