TEM’de TIR alev topuna döndü

Yangın, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.A. idaresindeki 73 AAF 784 kupa plakalı Mercedes marka TIR'dan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. TIR'ı sağa çeken sürücü, aracından indikten sonra gördüğü manzarayla şoke oldu. TIR, alev alev yanmaya başladı.

Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahaleye başlarken polis ekipleri de yolda güvenliği sağlamak adına bir süreliğine trafiği durdurdu. Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından trafikte geçişlere yeniden izin verildi. Yanan TIR ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA