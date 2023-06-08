TEM’de TIR alev topuna döndü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alev yanan TIR'ın söndürülme çalışması yapılırken trafikte geçişlere izin verilmedi. Yanan tır adeta TEM Otoyolu geçişlerini durma noktasına getirdi.

Son Güncelleme:
TEM’de TIR alev topuna döndü

Yangın, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.A. idaresindeki 73 AAF 784 kupa plakalı Mercedes marka TIR'dan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. TIR'ı sağa çeken sürücü, aracından indikten sonra gördüğü manzarayla şoke oldu. TIR, alev alev yanmaya başladı.

Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahaleye başlarken polis ekipleri de yolda güvenliği sağlamak adına bir süreliğine trafiği durdurdu. Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından trafikte geçişlere yeniden izin verildi. Yanan TIR ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
Son Güncelleme:
Can Atalay için İstanbul Adliyesi'nde özgürlük çağrısı: Esir tutulan haktır Can Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde özgürlük çağrısı
Kriz mi, başvurudaki artış mı? Schengen sorunu büyüyor, AB temsilcileri ne diyor? Schengen sorunu büyüyor, AB temsilcileri ne diyor?
Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor... Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor...
Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları yıkıldı... FOX TV'de daha yeni dizisi başlayacaktı Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları yıkıldı... FOX TV'de daha yeni dizisi başlayacaktı
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih Emekli maaşı zammında son rakam netleşti
Verilerle açıkladı: SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi! SGK Başuzmanı en düşük emekli ve memur maaşına ilişkin rakam verdi!
Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Onlara karşı koymak mümkün değil: En seksi burçlar açıklandı En seksi burçlar açıklandı