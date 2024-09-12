TEM Otoyolu'nda Kaza: Çimento Yüklü Tır Devrildi

TEM Otoyolu Düzce kesimi gişeler girişinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde'den yüklediği çimentoyu tır ile İstanbul'a götüren sürücü M.C., yolunu şaşırarak Düzce gişelerine girmeye çalıştı. Bu sırada sürücü M.C.'nin kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tır sürücüsü M.C., kazanın ardından yüklü çimentoları aktarmak ve tırını kaldırmak için başka bir tırı beklemeye başladı. Devrilen tırının önüne oturan sürücüye Karayolları ekipleri yardımcı olmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA