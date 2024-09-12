Fatih’te Polis Noktasına Silahlı Saldırı

Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen Berkan İrgin isimli şahıs, dün akşam İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerinin bulunduğu bir noktada görüldü.

Polislerin kendisini fark etmesi üzerine silahına sarılan İrgin, polislerin üzerine kurşun yağdırdı ve kullandığı motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet müdürlüğü, şahsın yakalanması için kolları sıvadı. Berkay İrgin, yapılan operasyonda ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Şahsın evinde 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem