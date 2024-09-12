Fatih’te Polis Noktasına Silahlı Saldırı
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 3 polis, görev yaptığı sırada 17 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki Berkay İrgin isimli şahsı gördü. Polislerin sabıka kaydı bulunan İrgin’e yönelmesinin ardından İrgin üzerinde bulunan silaha sarıldı ve polislere ateş etmeye başladı.
Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen Berkan İrgin isimli şahıs, dün akşam İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerinin bulunduğu bir noktada görüldü.
Polislerin kendisini fark etmesi üzerine silahına sarılan İrgin, polislerin üzerine kurşun yağdırdı ve kullandığı motosiklet ile olay yerinden kaçtı.
EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet müdürlüğü, şahsın yakalanması için kolları sıvadı. Berkay İrgin, yapılan operasyonda ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Şahsın evinde 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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