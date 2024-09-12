Düğün Savaş Alanına Döndü: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir salonda düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok ayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederken, yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA