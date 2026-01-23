Telefonundan Görüntüler Çıkmıştı... 4 Çocuğu Cinsel İstismara 63 Yıl Hapis

Kastamonu'da, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı. Cep telefonundan mağdur çocukların görüntülerinin çıktığı sanık 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:
Telefonundan Görüntüler Çıkmıştı... 4 Çocuğu Cinsel İstismara 63 Yıl Hapis
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu'da, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık S.Ö. (50) ile taraf avukatları katıldı. Sanık S.Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

63 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 28 yıl 6 ay, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında cep telefonunda mağdur çocuklara ait müstehcen içeriklerin tespit edilmesi üzerine sanık hakkında dava açılmıştı.

3 Yaşındaki Çocuk İçin Korkunç İddia: İBB Kreşinde İstismar Soruşturması! Valilik Harekete Geçti3 Yaşındaki Çocuk İçin Korkunç İddia: İBB Kreşinde İstismar Soruşturması! Valilik Harekete GeçtiGüncel

Meclis'teki Çocuk İstismarı Davasında Ara KararMeclis'teki Çocuk İstismarı Davasında Ara KararGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kastamonu Cinsel istismar Çocuk
Son Güncelleme:
Bakan Kurum Açıkladı: Deprem Konutları 2 Yıl Ödemesiz 18 Yıl Faizsiz ve Sabit Ödemeli Bakan Kurum Açıkladı: Deprem Konutları 2 Yıl Ödemesiz 18 Yıl Faizsiz ve Sabit Ödemeli
Ahmet Özer'e 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Ahmet Özer'e 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar
Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm
Papel Elektronik Para'ya Operasyon: TMSF Kayyım Atandı! Çok Sayıda Gözaltı Kararı Papel Elektronik Para'ya Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör Dahil 18 İsmin Test Sonucu Belli Oldu Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör Dahil 18 İsmin Test Sonucu Belli Oldu
Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı