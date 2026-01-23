Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 Faaliyetleri Kitap Oldu: 'Aşkınan Koşan Yorulmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılına ait yurt içi ve yurt dışındaki tüm program ve çalışmaları "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitapta derlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 Faaliyetleri Kitap Oldu: 'Aşkınan Koşan Yorulmaz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılına ait yurt içi ve yurt dışındaki tüm program ve çalışmalarını içeren "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitabı hazırladı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları, yurt dışı temasları, katıldığı uluslararası zirveler, etkinlikler, gerçekleştirdiği ülke ziyaretleri, kabuller ve liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri gün gün aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, savunma, diplomasi, sosyal politikalar, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen stratejik hamleler, reformlar ve vizyoner projelerin de yer aldığı eser, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin geleceğini inşa eden adımların kapsamlı bir panoramasını kamuoyuna sunuyor.

Kitabın dijital versiyonuna İletişim Başkanlığının internet sitesindeki "Duyurular ve Faaliyetler" kısmından ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan
