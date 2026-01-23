Hatay'da 6 Şubat Depremlerinde Kaybolan Kardeşinin Cansız Bedenini 3 Yıl Sonra Kimsesizler Mezarlığında Buldu

Hatay'da yaşayan Ayten Tuncer, on binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinden bu yana kayıp olarak aradığı kız kardeşinin mezarını buldu. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Nesrin Tuncer’in mezarı, anne ve babasının yanına taşındı. Kardeşinin cansız bedenini bulduğu için vicdanının rahat olduğunu ifade eden Ayten Tuncer, "Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından kız kardeşimin bir mezarı oldu" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Depreme Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan Melis Apartmanında yakalanan anne Yüksel Tuncer, baba Nizamettin Tuncer ve çocuklar Nesrin Tuncer enkazda kalarak ölmüştü. Babası ve annesinin cesetlerine ulaşan Ayten Tuncer, enkaz altında kalan kız kardeşi Nesrin Tuncer’in cansız bedenine aylardır ulaşamamıştı. Kız kardeşini bir türlü bulamayan Tuncer’in girişimleriyle ve araştırmalarıyla devlet kurumları Nesrin Tuncer’in cansız bedenini bulmak için aylardır çalışmalarını sürdürüyordu.

3 YIL SONRA KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA BULUNDU

DNA testi araştırmaları ve fethi kabir çalışmasıyla birlikte Nesrin Tuncer’in Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi kimsesizler mezarlığında tespit edildi. Nesrin Tuncer’in mezarı nakil işlemlerinin ardından Antakya Asri Mezarlığına rahmetli annesi ve babasının yanına taşındı.

Kız kardeşinin cenazesini ailesiyle birlikte dualar eşliğinde defneden Tuncer, 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşini ziyaret edebileceği ve dua okuyacağı bir mezar olduğu için kafasındaki soru işaretlerinin kalktığını söyledi.

'SEVİNEYİM Mİ ÜZÜLEYİM Mİ...'

Kardeşinin cansız bedenini bulduğu için vicdanının rahat olduğunu ifade eden Ayten Tuncer, şunları söyledi:

"Aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından her zaman dediğim gibi kız kardeşimin bir mezarı oldu. Darısı tüm kayıp ailelere inşallah olur. En azından 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ziyaret edebileceğimiz ve duamızı yapabileceğimiz bir mezarı oldu. Kafamızdaki soru işareti kalkmış oldu. Kız kardeşime verdiğim sözü tuttuğum için vicdanım biraz rahatladı, onun nerede olduğunu biliyorum. Allah’ın takdiri oldu."

