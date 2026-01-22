3 Yaşındaki Çocuk İçin Korkunç İddia: İBB Kreşinde İstismar Soruşturması! Valilik Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpsultan’da yaşayan bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı “Yuvamız İstanbul” kreşinde şiddet ve istismara maruz kaldığını öne sürerek hem adli hem de idari mercilere başvurdu. İddialar üzerine Valilik soruşturma başlatırken, İBB ise kapsamlı bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

İddiaya göre Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.’yi aynı mahallede bulunan İBB’ye ait “Yuvamız İstanbul” kreşine gönderdi. Aile, geçtiğimiz Aralık ayında çocuklarını kreşten aldıktan sonra vücudunda morluklar fark etti. Bunun üzerine kreş yönetimiyle görüşen aile, kamera kayıtlarını talep etti ancak ilk aşamada görüntülerin kendilerine verilmediğini iddia etti. Aile, bu süreçte kreş yönetiminin suçlamaları kabul etmediğini belirterek karakola gidip şikâyetçi oldu.

‘CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI İÇİN YENİDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

Anne, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve ‘burasında bir şey var’ dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri’de oldu' dedi. Silivri’ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı"

Anne, daha sonra savcılığa başvurduklarını ve İBB’nin ilgili birimleriyle görüştüklerini ifade ederek şunları söyledi: "Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul’un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu ’tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım’ dediler. 2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2’sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK‘ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB‘nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

BABA: TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM

Baba ise konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Aile, okul müdürü, sınıf öğretmeni, yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia ederek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kreşin ise eğitime devam ettiği öğrenildi.

İDDİA SONRASI VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir” denildi.

İBB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iddialara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin 127 merkez, 1.126 öğretmen ve 12 bin 696 çocuk kapasitesiyle hizmet verdiği hatırlatılarak tüm merkezlerin kamera sistemiyle kayıt altında olduğu belirtildi.

İBB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Eyüpsultan Güzeltepe’deki merkeze ilişkin iddiaların ilk andan itibaren hassasiyetle ele alındığı, çocuğun vücudundaki morluğun tutanak altına alındığı, ailenin bilgilendirildiği ve kamera kayıtlarının ilgili mercilere iletildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

İBB, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler için hukuki süreç başlatıldığını da duyurarak, kamuoyunu resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmemeye çağırdı.

BİR AÇIKLAMADA BAKANLIKTAN GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün bazı basın yayın organlarında “İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir. Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: İHA