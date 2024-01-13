Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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