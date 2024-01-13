Bakan Yerlikaya duyurdu: Provokatif paylaşıma operasyon, gözaltılar var!

Kuzey Irak'taki üs noktasına terör örgütü unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyada yanıltıcı paylaşım yapanlar ile ilgili yasal işlem yapılacağını duyurmuştu. Şehitlerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

53 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDAN

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 53 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında adli işlemler başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.