Kayınvalidesi paylaştı: Dilan Polat hakkında yeni gelişme

5 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan sosyal medya hesabı yeniden açıldı.

Kayınvalidesi paylaştı: Dilan Polat hakkında yeni gelişme

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Bu haberin gündeme gelmesi ile birlikte Dilan Polat apar topar cezaevine geri gönderilmişti.

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Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan aana Instagram hesabı yeniden açıldı. Bu haberi ise Engin Polat'ın annesi Şükran Polat kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Kayınvalidesi paylaştı: Dilan Polat hakkında yeni gelişme - Resim : 3

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