Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Konteyner kente ateş düştü

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 9 yükseldi. Gece boyunca toplam dört açıklama yapan MSB, ilk önce 5 olarak duyurduğu şehit sayısını, ardından bir askerin; son olarak da yarım saat arayla üç askerin daha şehit olmasıyla 9 olarak açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 9 askerin kimliğini açıkladı.

Bakan Güler'in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız, 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.

Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin

KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.

Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

'EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM' DEMİŞ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.