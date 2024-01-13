MİT Başkanı da katılacak; Şehit haberinin ardından Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

Erdoğan'ın çalışma ofisindeki güvenlik toplantısına Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katılacak

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MİT Başkanı da katılacak; Şehit haberinin ardından Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak.

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 7 askerin ise yaralandığını duyurdu. Ancak yaralı askerlerden birinin ilerleyen saatlerde şehit olduğu duyuruldu.

MSB duyurdu: 6 asker şehit olduMSB duyurdu: 6 asker şehit olduGüncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, acı haberin ardından Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın çalışma ofisindeki güvenlik toplantısına MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

Altun'un paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerden birinin ilerleyen saatlerde şehit olduğu duyuruldu. MSB'nin açıklamasına göre, şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Etiketler
Şehit Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun İbrahim Kalın MİT
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