İçişleri Bakanı: Provokatif paylaşımlar yapan hesapları tespit ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehit olan askerlerimize yönelik 'Provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatıldı" dedi.

İçişleri Bakanı: Provokatif paylaşımlar yapan hesapları tespit ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı'nda yaşamını yitiren askerlerle ilgili sosyal medyada "provokatif paylaşımlar" hakkında çalışma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' Terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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