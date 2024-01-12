CHP'nin ardından AKP de hafta sonu programını iptal etti

Pençe-Kilit operasyonunda şehit haberlerinin gelmesinin ardından AKP de hafta sonu programını iptal ettiğini duyurdu.

CHP'nin ardından AKP de hafta sonu programını iptal etti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit operasyonunda üs bölgesine sızma girişimi sonucu 6 askerin şehit olmasının ardından Pazar günü yapacakları aday tanıtım toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün aday tanıtım toplantısını 14 Ocak pazar gününe çektiklerini duyurmuştu.

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Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP lideri Özgür Özel, partisinin mitinginin olduğu tarihe toplantının çekilmesini "siyasi saygısızlık" olarak yorumlamıştı. Öte yandan CHP şehit haberlerinin ardından yarınki Manisa aday tanıtım toplantısını da iptal etmişti.

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Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iptal kararını şöyle duyurdu:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir.

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

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