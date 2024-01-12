İYİ Parti'nin hafta sonu yapılacak kampı iptal edildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Irak’ın kuzeyinde PKK saldırısında 5 askerin şehit olması nedeniyle 13-14 Ocak’ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin hafta sonu yapılacak kampı iptal edildi

İYI Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 13-14 Ocak’ta yapılacak İYİ Parti yerel seçim istişare toplantısı ve aday tanıtıp toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Zorlu’nun açıklaması şöyle:

“Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Ruhları şad olsun!”

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