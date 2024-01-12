Şehit haberleri sonrası CHP MYK olağanüstü toplanıyor
Pençe-Kilit operasyonunda üs bölgesine sızma girişimleri nedeniyle 5 askerin şehit olması sonrası CHP MYK'sı olağanüstü toplanacak.
CHP’nin yarın Manisa’da gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısı şehit haberlerinin ardından iptal edildi. CHP MYK toplantısı olağanüstü toplantı kararı aldı.
CHP MANİSA PROGRAMI İPTAL EDİLDİ
CHP’nin yarın Manisa’da gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısı şehit haberlerinin ardından iptal edildi. CHP MYK toplantısı olağanüstü toplantı kararı aldı.
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