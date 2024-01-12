Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü: Aden Körfezi’nde gerilim düşürülmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hakan Fidan bölgede çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda Türkiye’nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Fidan, görüşmede mevkidaşı ile Gazze’deki son durumu da ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı Gazze'den İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail topraklarına binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, daha sonra Gazze'ye karadan harekat düzenlemişti.

İsrail saldırının, Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz üzerinden çok sayıda füze ve İHA saldırısı ile İsrail'i hedef almıştı. Füzelerin bazıları İsrail tarafından, bazıları İsrail'e destek için bölgeye gönderilen ABD savaş gemileri tarafından vurulmuştu. Husiler, İsrail bağlantılı ticari gemilere de saldırılar düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

ABD ve İngiltere orduları, dün gece Yemen'de Husilerin kontrol ettiği bölgelere hava saldırısı düzenledi.