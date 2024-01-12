MSB duyurdu: 9 asker şehit oldu
Pençe bölgesindeki bir üs bölgesine taciz ve sızma girişimi nedeniyle 9 asker şehit düştü. Askerlerin kimlikleri belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.
Bakan Güler'in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız, 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.
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