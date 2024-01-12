Tekirdağ'da iş cinayeti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Akçadağ Madencilik şirketine ait maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da saat 15.00 sıralarında Malkara'nın kırsal Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren Akçadağ Madencilik şirketine ait maden ocağında iş cinayeti meydana geldi.
Mmaden mühendisi Erdem Cebhe, ocakta çalıştığı sırada Yaşar S.'nin (25) kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı.
Cebhe, hayatını kaybetti.