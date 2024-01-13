Tarikat ve cemaatlerin ardından... Şimdi de Ülkü Ocakları'nın lise bahçesinde stant açtığı ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı'nın tarikatlarla yapılan protokolleri öve öve bitirememesinin ardından şimdi de Ülkü Ocakları'nın okul bahçelerinde stant açtığı ortaya çıktı.

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Tarikat ve cemaatlerin ardından... Şimdi de Ülkü Ocakları'nın lise bahçesinde stant açtığı ortaya çıktı

İmam ve tarikatların okullara girmesinin ardından şimdi de Ülkü Ocakları’nın Tekirdağ’da iki farklı lisede bir hafta arayla stant açtığı ortaya çıktı.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, Ülkü Ocakları’nın okullarda bu şekilde çalışma yapmasına Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Oktay Özçelik tepki gösterdi. Özçelik, “Pansiyonlu okullarda bir öğün yemeğin 95 TL olduğu, gençlerinin işsizliğe, sefalete ve açlığa mahkûm edildiği bu ülkede, bizim Eğitim Sen olarak yaptığımız ‘Okullarda her gün bir öğün yemek her çocuğun hakkı’ çağrımıza iktidar Tekirdağ’da, Ülkü Ocakları aracılığıyla yardımı bir şova dönüştürerek yanıt verdi. Eğitim Sen olarak her çocuğun her gün bir öğün yemeğini ücretsiz olarak yemesinin bir insan hakkı olduğunu savunuyoruz. Çocuklarımızın ‘yüce gönüllülerin’ yardımlarına muhtaç edilmemesi devletin asli görevlerindendir” diye konuştu.

MEB’LE PROTOKOL VAR MI?

Okullarda dağıtılan bedava çorbanın yoksulluğa çare olmadığının altını çizen Özçelik, “Asıl amacımız hiçbir çocuğun okula aç gelmemesini sağlayacak sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması yönünde mevcut iktidarı zorlamaktır. Ülkü Ocakları’nın, Milli Eğitim ile herhangi bir protokolü var mıdır?” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Tarikat imam Ülkü Ocakları Milli Eğitim Bakanlığı
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