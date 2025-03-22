İki Yaşındaki Oğlunu Öldüresiye Dövmüştü: O 'Baba' İçin Karar Çıktı

Tekirdağ'da iki yaşındaki oğlunu darp eden baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Minik çocuğun sağlığının iyi olduğu bildirildi.

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İki Yaşındaki Oğlunu Öldüresiye Dövmüştü: O 'Baba' İçin Karar Çıktı

Tekirdağ’da iki yaşındaki oğlunu darp eden baba H.İ.Ç.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Babası tarafından darp edilen küçük çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen olayda, H.İ.Ç. isimli şahıs, sinirlenip iki yaşındaki oğlu H.Ç.’yi darp etti. Küçük çocuk ailesi tarafından önce Muratlı Devlet Hastanesi’ne ardından ise Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi’ne götürüldü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan H.İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutukladı.

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Kaynak: DHA

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