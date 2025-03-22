CHP Milletvekillerinden Çağlayan’daki Bariyerlere Çok Sert Tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada bekleyen CHP'li milletvekilleri adliye binası içinde silahlı timlerin beklemesi ve bariyer kurulmasını sert sözlerle eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bakın Adliye’nin içinde özel tim dahil olmak üzere bariyerler kurmuşlar. Ey Recep Tayyip Erdoğan; bu bariyerleri, bu kalkanları sınıra koysaydın da bu ülkeye Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Pakistanlı ne kadar işgalci varsa girmeseydi. Ey Recep Tayyip Erdoğan; bunları milletvekillerinin karşısına koyuyorsun, milletvekillerinin arkadaşlarıyla görüşme hakkını elinden alıyorsun. Ekrem İmamoğlu'na selam verme hakkını elinden alıyorsun. Belediye başkanlarına selam verme hakkını elinden alıyorsun" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR KORKU NEDEN?'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Hasan Öztürkmen, ise şu sözlerle tepki gösterdi: "Halkını satanın korkusu... Adliyeyi bıraktık bölgeyi kuşatma altına almışlar. Avukatlar giremiyor, milletvekilleri giremiyor. Bu kadar korku neden?"

'SINIRIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise, şu ifadeleri kullandı: "Silahlı özel timler adliyenin içerisinde. Eğer silahların gölgesinde yargılama yapılırsa adalet oradan kaçar. Bu silahlı timleri gören bir savcı, hakim yürütmenin etkisinde olan emniyet güçleri ve silahın gölgesinde nasıl adil bir karar verebilir? Nasıl tarafsız bir yargı olabilir? Ben Şanlıurfa’nın milletvekiliyim, Türkiye'nin sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi, teröristler gelip geçiyor. Bu özel timleri burada duvar öreceğinize sınırımızın güvenliğini sağlayın. Bir teröristbaşına alınmayan güvenlik önlemi adliyenin içinde ve dışında alınmış. Bu ölçüsüzlük, orantısızlık, suç işleniyor. Bu savaş hukukundan vazgeçin."

Kaynak: ANKA