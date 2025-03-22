Sakarya'da Feci Ölüm! Duvarın Altında Kalan Taekwondo Hocası Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi 10012. Sokak üzerinde korkunç bir olay meydana geldi. Taekwondo hocası Aydın Demiröz (66) evinin bahçesinde bulunan eski metruk binanın molozlarını kaldırmak için kepçe operatörü A.E.'yi bölgeye çağırdı. Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz duvarın altında kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce duvarın altından çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Demiröz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA