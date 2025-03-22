Kahramanmaraş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Çınargeçidi Mevkiinde Furkan Nurdoğan yönetimindeki 46 N 0370 plakalı otomobil, Ahmet Temiz'in kullandığı 06 FV 0537 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA