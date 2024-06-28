Tek sebebi kilo kaybı değilmiş! Nihal Candan tahliye sürecini anlattı

Nihal Candan cezaevinde anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Nihal Candan hakkında verilen tahliye kararı büyük tepkilere neden olmuştu.

Tahliye sürecini CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a anlatan Candan, "Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok" dedi.

"BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ"

"Günümün dörtte üçünü hastanede geçiriyordum" diyen Candan, bilincinin yerinde olmadığı bir dönem geçirdiğini söyledi. Hem hafıza kaybı hem kas kütlesinde düşüş yaşadığını ifade eden Nihal Candan "Tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum" dedi.

"TAHLİYE SEBEBİM SADECE YEME BOZUKLUĞU DEĞİL"

Tahliyesi hakkında da konuşan Candan, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle ki; tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil. Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere sürenin dolmuş olması. Suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep."