37 kiloya düşünce tahliye olmuştu: Nihal Candan partilere başladı

Dolandırıcılık iddiasıyla cezaevinde tutulurken, 37 kiloya düştüğü için tahliye edilen Nihal Candan partilere başladı.

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37 kiloya düşünce tahliye olmuştu: Nihal Candan partilere başladı

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla kardeşi Bahar Candan ile cezaevinde bulunduğu sırada, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan, doğum günü partisi düzenledi.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından cezaevine girmişti.

Ancak, Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya düştü ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

37 kiloya düşünce tahliye olmuştu: Nihal Candan partilere başladı - Resim : 1

37 kiloya düştüğü için doktor onayıyla cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan özel partiyle doğum günü kutlaması yaptı.

37 kiloya düşünce tahliye olmuştu: Nihal Candan partilere başladı - Resim : 2
O anları Instagram hesabından paylaşan Candan doğum günü, pastasına "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı yazdırdı.

Candan, o anları, 'Suçlu değil' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler
Nihal Candan Bahar Candan dolandırıcılık
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