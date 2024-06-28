Vergi alırken helal, haram karıştırmıyorlardı: Diyanet alkolü 'ahlaksızlık' saydı

Diyanet İşleri Başkanlığı, "İslam, inandığımız gibi yaşamayı bize emreder" konulu cuma hutbesini yayımladı. Hutbede alkol ahlaksızlık sayıldı.

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Vergi alırken helal, haram karıştırmıyorlardı: Diyanet alkolü 'ahlaksızlık' saydı

Diyanet'in Cuma hutbesinde alkol 'ahlaksızlık' olarak sayıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir cuma hutbesi hazırladı.

28 Haziran 2024 tarihli ve "İslam, inandığımız gibi yaşamayı bize emreder" konulu cuma hutbesi, bugün yayımlandı.

Buna göre, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide okutulmak üzere hazırlanan hutbede, ticaretle ilgili, "Aile hayatımızdan ticaretimize, yeme içmemizden giyim kuşamımıza kadar hayatın her alanında İslam’ın koyduğu ilkelere riayet edersek; kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmiş oluruz. Öyleyse, eşimizin, çocuklarımızın, anne ve babamızın, akraba ve komşularımızın haklarını koruyalım. Ticaretimizde helali gözetelim, daha çok kazanmak için harama tevessül etmeyelim. Fahiş fiyat artışlarıyla kimseyi mağdur etmeyelim. Cehennem ateşinden bir parça olan faizden, karaborsacılıktan ve stokçuluktan uzak duralım" denildi.

Ayrıca alkol tüketimiyle ilgili, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha güçlü kılalım. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira gibi her türlü kötülükten; alkol, kumar, zina ve rüşvet gibi her türlü ahlaksızlıktan kaçınalım. Amellerimizi yok eden kibir, riya, gösteriş ve zulüm gibi haramlardan; Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmekten sakınalım" denildi.

ALKOLDEN DEV VERGİ

Yeni yılında başında gelen ÖTV zamlarıyla birlikte birçok alkollü içkinin vergi oranında ciddi artış olmuştu.

2024 yılı alkollü içki vergi zamlarının yürürlüğe girmesiyle bir şişe rakının vergi oranı %65'e yükselmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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