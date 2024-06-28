AKP'li eski vekilin şirketi, kömür için dinamit patlattı: Cudi Dağı'nı yok ediyorlar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde AKP'li eski vekile ait olan şirketlerin, Cudi Dağı çevresinde dinamit patlatarak kömür aradığı görüntülendi. Patlatılan dinamitlerle bölgede ekolojik kıyım yaşandığı belirtildi.

Son Güncelleme:
<

AKP’li Süleyman Bölünmez’e ait olan şirketler, dağlarda dinamit patlatarak kömür çıkartıyor.

Yeni Yaşam’ın haberine göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi dağında AKP’li eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’e ait şirketler, Cudi’nin Sefine bölgesinde kömür çıkartmak için dinamit patlatıyor.

Şirketin kömür elde etmek için dağın farklı noktalarında dinamit patlatılması sebebiyle beölgede ekolojik bir talan yapıldığı görüntülendi.

Patlatılan dinamitler sonucu birbirinden ayrılan kayalar iş makinaları ile taş ocağına taşınıyor.

Nuh Tufanı sonrası Nuh’un Gemisi’nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen 2 bin 114 rakımlı Cudî Dağı’ndaki “Sefine bölgesi”, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal kabul ediliyor.

Etiketler
Şırnak AKP Doğa Katliamı
Son Güncelleme:
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
Diyarbakır'da bir grup, kadınların havuza girmesini engelleyip tehditler savurdu! Diyarbakır'da bir grup, kadınların havuza girmesini engelledi!
Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru! Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!
Motokurye Ata Emre Akman'ın katilleri hakim karşısında: Dava başladı Motokurye Ata Emre Akman'ın katilleri hakim karşısında
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!
Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak? Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi
Sonunda bu da oldu: İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet! İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet!