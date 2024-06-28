Diyarbakır'da bir grup, kadınların havuza girmesini engelleyip tehditler savurdu!

Diyarbakır'da bir grup, kadınların havuza girmesini engelleyip tehdit etti. Gruptan bir kişi, "Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, mezarları bile belli değil" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde 7 bloklu lüks bir sitede, kadınların havuza girmesini engellemek isteyen bir grup tehditler savurdu.

İddiaya göre grup, "Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" diyerek şezlongları kırıp havuza attı. Site sakinlerini tehdit eden bir şahıs, "Hele hanginizin gücü bize yetiyor. Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil. Siz kiminle konuşuyorsunuz. Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" dedi. Site sakinlerinin şahıs hakkında şikayetçi olacağı belirtildi.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devletin içerisindeki karanlık odaklar son zamanlarda Diyarbakır’da kirli bir oyunu adım adım devreye sokmak istiyor. Dans eden gençler dövülüyor, kahve içen yurttaşlar taciz ediliyor. Son olarak bir şahıs kadınları 'Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil' diyerek tehdit ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Emniyet’i bu karanlık saldırıları izlemekle mi yetineceksiniz? Yoksa sizde bu planın bir parçası mısınız?” ifadelerini kullandı.

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