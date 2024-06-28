Diyanet, Ali Erbaş'ın Audi A8'ini iade etmemiş... Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın günlerce gündemden düşmeyen Audi A8 makam aracının 'tasarruf tedbirleri' kapsamında iade edildiğini açıklamıştı. Erbaş'ın Audi A8'i ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eski makam aracı A6, Diyanet Vakfı iştiraki TEYAŞ üzerinden alındı. Yalnızca bir ay kullanılan aracın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş'ın, “Hocam bu bize dar” demesi üzerine A8 ile değiştirildi.

Araç tepki çekmemesi için bir süre Diyanet garajında bekletildi. Aracın kullanılmaya başlandıktan sonra gündeme oturmasıyla, Diyanet yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile görüşüp, “Aracı iade edelim mi?” diye sorduğu öne sürüldü. Başkanlığın, sürecin doğru yürütülmesi adına iadeye yönelik açıklama yapılması önerisinde bulunduğu savunuldu.

İADE EDİLMEDİ

Aracın iade edildiği yönündeki resmi açıklamanın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Hasan Güçlü tarafından kaleme alındığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, metin hazırlandıktan sonra Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Ziyaretin ardından metin, kamuoyuna duyuruldu ve aracın iade edildiği kaydedildi.

Erbaş’ın kullandığı süre boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı binasının altında bulunan kapalı otoparkta bulunan araç, iade açıklamasının ardından, başkanlığın 150 metre ilerisinde bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin altında yer alan üç katlı otoparkın özel bir bölümüne çekildi.

Diyanet yetkilileri, aracın Türkiye Diyanet Vakfı iştiraki TEYAŞ’a ait göründüğü için herhangi bir iadenin söz konusu olmadığını, aracın bir depoda tutulduğunu savundu. Aracın satılması halinde zarar edileceği düşüncesiyle, “Gizli şekilde bekletilmesinde” karar kılındığı öne sürüldü.

"LÜKS SEVDASINA KURBAN EDİLİYOR"

Başkanlık kaynakları, Audi A8 aracı garajda gördüklerini ifade ederek, “Aracın gerçekten iade edildiğinin, belgeleriyle açıklanması gerekiyor. Sustukça skandalın boyutu daha da derinleşiyor. Milletin emanetleri ile kurulan vakıf ve şirketler birilerinin lüks sevdasına kurban ediliyor. Bunun izahı yok” ifadelerini kullandı.