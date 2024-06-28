Antalya'da dehşet! Çocuk parkında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki bir parkta, gece saatlerinde bir kişi hareketsiz halde yatarken bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman C.'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Bölgede incelemelerini sürdüren olay yeri inceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA