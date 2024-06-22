Nihal Candan'ın paylaşımıyla anlaşıldı: Meğer Bahar Candan da cezaevinde değilmiş!

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerden, abla Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından partilere ve günlük hayatına geri dönen Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan’ın da şu an cezaevinde olmadığı öğrenildi.

Nihal Candan’ın paylaşımıyla gerçek ortaya çıkarken, Bahar Candan’ın cezaevinde değil hastanede olduğu anlaşıldı.

Sosyal medya hesabından Bahar Candan'ın kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyuran Nihal Candan, paylaşımına “Bahar’ı ziyaret” notunu düştü.

Nihal Candan sonraki paylaşımında ise "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde…" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 2023 Kasım ayında tutuklanmış, lüks yaşamlarıyla bilinen kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalanmıştı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, geçen haftalarda tahliye edilmişti.

Bahar Candan’ın ise cezaevinde kendisine zarar verdiği ileri sürülmüş hatta başka bir dolandırıcılık davasından tutuklu bulunan Seçil Erzan’la da ‘dolandırıcılık’ kavgası yaptığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem