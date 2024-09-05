Teğmenlerin Yemininden Yeni Görüntü: Kılıçlarını Çekip Aynı Anda Koştular

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve daha sonrasında okunan yemin metni tartışmalara neden oldu.

Okunan yeminin ardından hem muhalefet ve iktidar hem de Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP farklı görüşler bildirdi.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: TEĞMENLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yemin eden teğmenlere yönelik hakaretin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Çelik, şunları kaydetmişti:

"'Acaba eski Türkiye’deki hareketlilikler mi oluyor’ diyerek demokratik uyarıda bulunan, meşru hükümete ve siyaset zeminine dönük hassasiyetleri hatırlatan vatandaşlarımızın yaptığı uyarılar saygıdeğerdir. Kuşkusuz burada bu çocukların sevincine iyi niyetle katılan vatandaşlarımızın bu sevince katılmaları da saygıdeğerdir. Onun dışında Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir. Bir sıkıntı varsa demokratik denetim mekanizmaları işletilmektedir. Demokrasimizi, milli iradeyi korumak ve her türlü vesayete karşı koymak noktasında ilk günkü kararlılığımız neyse bugün daha fazla kararlıyız."

BAHÇELİ 'İSTİSMAR'

MHP Lideri Bahçeli ise yaptığı açıklamada, “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır” demişti.

Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin ettiği yemin ve "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganları gündemdeki yerini koruyor. Teğmenleri hedef gösteren "100-200 kişilerdi" diyerek küçümsemeye çalıştı ancak tribünlerden çekilen görüntülerde teğmenlerin sayısının çok daha fazla olduğu görülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin ettiği yemin ve "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganları gündemdeki yerini koruyor.

Teğmenleri hedef gösterenler, "100-200 kişilerdi" iddiasında bulundu ancak yeni görüntüler bunu yalanladı.

Tribünlerden çekilen görüntülerde teğmenlerin neredeyse hepsinin yemin ettiği görüldü.