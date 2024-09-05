İSKİ'den 'Des Deresi' Savunması: Kusur Belediyenin mi İSKİ'nin mi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Ümraniye’nin Esenkent Mahallesi’nde yaşanan su baskınında kurumun ihmali olduğu iddialarını yalanlayarak, “Des Deresi ıslahının yapılabilmesi için ilçe belediyesine dere güzergahında bulunan yapıların kaldırılması ile ilgili defaten yazı yazılmış ve şifahi olarak görüşülmüş olup ilçe belediyesi herhangi bir işlem yapmadığından dere ıslahı yapılamamıştır. Baskınla alakalı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Ümraniye’nin Esenkent Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskını sonrası Ümraniye Belediyesi’nin olayda İSKİ’nin ihmali olduğuyla ilgili iddialarına yanıt verdi. İSKİ’nin açıklaması şöyle:

“İSKİ’nin bölgedeki dere ıslahı, bakımı ve işletmesi gibi çalışmaları ihmal ederek vatandaşları mağdur ettiği ileri sürülmüştür. Bahse konu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz. İSKİ, İstanbul genelinde yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Ümraniye İlçesi Yukarı Dudullu Mahallesi'nden geçerek Elmalı Barajı'na ulaşan Kemerdere Yan Kolu Des Deresi'nin ıslahı su taşkınlarını önleyecek şekilde İdaremizce tamamlanmıştır. Bahse konu olan derenin Baraj Yolu Caddesi ile Sarıgazi Yolu Caddesi arasında kalan 297 metrelik kısmında dere bandı ve mevcut dere 2006 yılında site inşaatı yapımı sırasında üzeri doldurularak site alanına dahil edilmek suretiyle işgal edildiğinden, dere ıslahı imalatı yapılamamaktadır. Eski dere kesiti de dolgu sebebiyle daraltıldığı için yoğun yağışlarda su baskınlarına sebebiyet vermektedir. Bahse konu derenin ıslah edilerek eski haline getirilmesi için ilgili belediye tarafından dere bandı üzerindeki işgallerin kaldırması gerekmektedir. Konu ile ilgili defaten yazılan yazılar neticesinde ilgili belediye tarafından bir uygulama yapılmamış olup, oluşacak her türlü mal ve can kaybından hukuki olarak ilçe belediyesinin sorumlu olacağı bildirilmiştir. Sonuç olarak Des Deresi ıslahının yapılabilmesi için ilçe belediyesine dere güzergahında bulunan yapıların kaldırılması ile ilgili defaten yazı yazılmış ve şifahi olarak görüşülmüş olup ilçe belediyesi herhangi bir işlem yapmadığından dere ıslahı yapılamamıştır. Bu sebeple söz konusu baskınla alakalı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır.”

Kaynak: ANKA