Tefeci ve Dolandırıcılara Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 178 ayrı UYAP kaydı ve 56 adet yakalama kararı bulunan toplam 11 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında, 4 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Cezaevindeki 4 kişinin SEGBİS yoluyla ifadeleri alındı. Toplam 10 şahsa adli işlem yapılırken, 1 şahsın yurt dışında olması sebebiyle aranma kaydı oluşturuldu.

Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA