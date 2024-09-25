'Birimiz Hurdalığa, Birimiz Mezara' Yazdı, Motosiklet Kazasında Öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen (24), hayatını kaybetti. Bilen'in kazadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz ise mezara" ifadelerini kullandığı görüldü.

'Birimiz Hurdalığa, Birimiz Mezara' Yazdı, Motosiklet Kazasında Öldü

Kaza, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bilen'in kullandığı 80 AAD 667 plakalı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilen ağır yaralanırken, ilk müdahale ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz ise mezara' yazdığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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