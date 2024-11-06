Tedavi Umudu Doğdu: 14 Yaşındaki Enes, Sağlığına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

Adana'nın Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından Enes'in yüzünde oluşan kitle yıllar içinde büyüdü. Milyonda bir ihtimalle ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı.

GEN TEDAVİSİNE KARAR VERİLDİ

Okulda ve dışarıda arkadaşları tarafından dışlanan Enes için Adana'da faaliyet gösteren Ogün Sever Okur'un başkanlığındaki Ogün Abi Derneği harekete geçti. Enes'in ailesi ile iletişime geçildi. ‘Ankara Abisi' diye bilinen fenomen Yasin Oyanık'ın da desteğiyle Ankara'ya götürülen Enes, Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkikler sonucu Enes için gen tedavisine karar verildi. Artık ayda 1 Ankara'ya gidip gelecek olan Enes, yaklaşık 2-3 sene sonra sağlığına kavuşmuş olacak.

“TEDAVİ İÇİN HEYECANLANIYORUZ”

Baba Şeyhmus Bakır, “Oğlumun beyni ve gözü arasında kitle var. Doğduğundan bu yana oğlumu hastanelere götürüyoruz. Haberlerden sonra bizi Ankara'ya götürdüler. Orada şimdi gen tedavisi için çalışıyorlar. İnşallah oğlum sağlığına kavuşur. Şu anda Ankara'ya gidip geleceğiz, o yüzündeki şişliği indirmeye çalışacaklar. Tedavi için heyecanlanıyoruz. Oğlunuz tedavi olur dediklerinde seviniyoruz. Bazen oğlum dışarı çıktığında dışlanıyor ve eve gelip kendisini kapatıyor. Bizler de buna çok üzülüyoruz” dedi.

Yasin Oyanık ise Enes'i sosyal medyada gördüğünü ve tedavisi için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

“ENES'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI ÇOK İSTİYORUZ”

Ogün Sever Okur da Enes'in sağlığına kavuşması için gereken desteği göstereceklerini anlatarak, “Enes ile tanıştıktan sonra bu hastalıkla alakalı araştırma yaptık ve Ankara'ya götürdük. İnşallah sonuçları daha fazla göreceğiz. Aileye desteklerimiz Enes'in tedavisi bitene kadar devam edecek. Enes'in sağlığına kavuşmasını çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK ÇOCUKLAR KORKUYOR”

Kalp doktoru olmak istediğini anlatan Enes Bakır, “Babam kalp hastası. Sürekli tansiyonu çıkıyor. Ben de o nedenle kalp doktoru olmak istiyorum. Yüzümdeki şişliğe herkes alıştı ama küçük çocuklar beni görünce korkuyor. Tedavim başladı, düzelmek istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA