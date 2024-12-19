TDK Halk Oylaması Başlattı: 2024 Yılının Kelimesi Hangisi?

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan oylama ile "2024 yılının kelimesi" seçiliyor. Halk oylamasında vatandaşların önünde yedi seçenek bulunuyor.

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TDK Halk Oylaması Başlattı: 2024 Yılının Kelimesi Hangisi?

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, "2024 yılının kelimesi" için oylama başlattı. Oylamanın, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı vurgulandı.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

TDK Halk Oylaması Başlattı: 2024 Yılının Kelimesi Hangisi? - Resim : 1

YEDİ SEÇENEK VAR

Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor.

"Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimelerinden birini seçebilecek.

2024'te En Çok Öne Çıkan Kelime Belli Oldu2024'te En Çok Öne Çıkan Kelime Belli OlduGüncel
Oxford Sözlüğü 'Yılın Kelimesi'ni SeçtiOxford Sözlüğü 'Yılın Kelimesi'ni SeçtiYaşam

Kaynak: AA

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