Tehdit, İstismar, Zorbalık... Her Anı Korkunç! Gazeteciler Telegram Şantajcılarının Grubuna Sızdı

Sosyal medya platformlarında kurdukları gruplarla vatandaşlara kabus yaşatan çete, Discord'un kapatılmasının ardından iğrençlikleri Telegram'da da devam ediyor. Son olarak Tv100'ün sızdığı grupta yaşanan panik kayıt altına alındı.

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Türkiye’de sosyal medya platformlarında kurdukları çetelerle, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj ve tehdit tuzağı ile korkulu rüyalar yaşamalarına sebep olan şahıslar, Discord’un yasaklanmasının ardından farklı platformlarda tehlike yaratmaya devam ediyor.

TV100’den Cihat Aslan, C31K isimli sohbet grubunun sohbet grubuna sızarak, korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Henüz 18 yaşına bile girmemiş olan şahıslar tarafından kurulan gruplar, genç kızlara tehdit ve şantaj yoluyla, kendilerine zarar verdirme dahil birçok ‘işkence’ye imza atarken, sosyal medya platformu Discord’un yasaklanması çare olmadı.

Tehdit, İstismar, Zorbalık... Her Anı Korkunç! Gazeteciler Telegram Şantajcılarının Grubuna Sızdı - Resim : 1

Şantajlarına devam eden çete, ihbarların ardından şantaj görüntüleriyle vatandaşlara kabus olmaya devam ediyor. Aynı amaçla kurulan C31K isimli Telegram grubunda yapılan konuşmaların detayları ortaya çıktı.

Aslan’a yakalanan şantajcıların panik konuşmalarında şu ifadeler kullanıldı:

"Bana özelden biri yazdı da galiba ihbar ettiler……………. Kim etmiş. Bu TV ihbar kanalıymış. Haber kanalı galiba."

"Bu TV kim? Bu TV 100’ün…………. Bunlar TV100’ler mi?"

"Kanka ekran açma, ekran açma ekranını kapat geri zekalı."

"Kanka eğer bu haberciyse .………………… ciddi söylüyorum sana. Değildir değildir."

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Kaynak: TV100

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